Scuola, presidi in rivolta: in trincea con dad, ffp2 non consegnate, contagi. E ci danno pure addosso (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scuola, i presidi sul piede di guerra. Dopo il pressing andato a vuoto per ritardare il rientro in classe dopo la pausa natalizia. Con i disguidi e le polemiche che hanno accompagnato la gestione della riapertura ai limiti dell’impossibile. Tra mascherine mancanti e carico delle famiglie. Intere aule in dad e, per chi è in presenza, al gelo. Nel fuoco incrociato di provvedimenti criptici, o quando minimamenti decifrabili, di fatto difficilmente attuabili. E sos lanciati a suon di dichiarazioni e accuse di ritorno arrivate dai media, oggi i dirigenti scolastici sono indignati. Allibiti. Scandalizzati. E nel puntualizzare il dovuto, rilanciano su criticità e richieste. Scuola, dad e mascherine: i presidi sul piede di guerra E allora: «Ancora nessuna novità sulle mascherine ffp2: non è cambiato nulla. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 19 gennaio 2022), isul piede di guerra. Dopo il pressing andato a vuoto per ritardare il rientro in classe dopo la pausa natalizia. Con i disguidi e le polemiche che hanno accompagnato la gestione della riapertura ai limiti dell’impossibile. Tra mascherine mancanti e carico delle famiglie. Intere aule in dad e, per chi è in presenza, al gelo. Nel fuoco incrociato di provvedimenti criptici, o quando minimamenti decifrabili, di fatto difficilmente attuabili. E sos lanciati a suon di dichiarazioni e accuse di ritorno arrivate dai media, oggi i dirigenti scolastici sono indignati. Allibiti. Scandalizzati. E nel puntualizzare il dovuto, rilanciano su criticità e richieste., dad e mascherine: isul piede di guerra E allora: «Ancora nessuna novità sulle mascherine: non è cambiato nulla. ...

