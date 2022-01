Ruby - ter, difesa Berlusconi: "Rinviare l'udienza del 26 gennaio" (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La difesa di Silvio Berlusconi nel processo milanese sul caso Ruby ter ha chiesto ai giudici di valutare "l'opportunita'" di Rinviare l'udienza prevista per mercoledi' prossimo, 26 gennaio, perche' "... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ladi Silvionel processo milanese sul casoter ha chiesto ai giudici di valutare "l'opportunita'" dil'prevista per mercoledi' prossimo, 26, perche' "...

Advertising

TgLa7 : #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - SkyTG24 : Ruby ter, difesa di Berlusconi: Rinvio processo per elezione Quirinale - Adnkronos : Ruby ter, processo #Berlusconi rinviato al 16 febbraio. - GuglielmoIavaro : RT @TgLa7: #Ruby ter:difesa Cav,rinvio processo per elezione Quirinale - 2Chborg : RT @OrioliPaolo: I legali di Berlusconi hanno chiesto il rinvio dell'udienza del 26 gennaio del processo Ruby ter, a causa dell'inizio dell… -