Quirinale | votino anche i positivi | passa l’ordine del giorno di FdI e FI Solo 4 i voti contrari

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) 349a favore e 4. Così la Camera ha approvato gli ordini delpresentati da Fratelli d’Italia e Forza Italia con l’obiettivo di consentire di votare per ilai ‘grandi elettori’al Covid o in quarantena. Pressochè unanime il consenso delle forze politiche,se con diverse sfumature: come quelle manifestate dal capogruppo del Movimento Cinquestelle, Davide Crippa.l’odg di Fratelli d’Italia: votoaiI testi sono stati presentati nell’ambito dell’esame del decreto legge sul cosiddetto super green pass. E impegnano il Governo “a garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i 1.009 delegati di partecipare al voto per l’elezione del ...

Barelli (FI): "Per il presidente della Repubblicapure i positivi" Parola chiave: ... Giorgia Meloni la mette così: "Draghi alè un punto interrogativo". Perché se questo significa "un ...ROMA - 'Sarebbe intollerabile' che i grandi elettori contagiati o in quarantena non votassero per il presidente della Repubblica. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Porta a porta. 'È un tema di volontà ...Il M5s e Italia Viva alla Camera hanno annunciato il loro voto favorevole all'ordine del giorno al decreto sul super green pass che impegna il governo a intervenire anche normativamente per consentire ...Ok a due ordini del giorno Fdi-Fi a Dl super green pass (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 19 gen - La Camera impegna il Governo a "garantire ogni forma di collaborazione per permettere a tutti i ...