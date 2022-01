**Quirinale: Letta, 'Berlusconi forzatura, serve schema diverso'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non vedo le condizioni perché ci possa rimanere, quindi non mi metto a fantasticare su questa ipotesi. Proprio ora che si è rivelata illusoria, resta quel che ho sempre detto sin dall'inizio: non c'erano i presupposti per una forzatura, e serve uno schema diverso. Prima dentro il centrodestra si supera questa contraddizione, meglio è". Così Enrico Letta ad HuffPost, sulla candidatura del centrodestra di Silvio Berlusconi al Colle. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Non vedo le condizioni perché ci possa rimanere, quindi non mi metto a fantasticare su questa ipotesi. Proprio ora che si è rivelata illusoria, resta quel che ho sempre detto sin dall'inizio: non c'erano i presupposti per una, euno. Prima dentro il centrodestra si supera questa contraddizione, meglio è". Così Enricoad HuffPost, sulla candidatura del centrodestra di Silvioal Colle.

