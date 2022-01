I tweet unificati di Letta, Conte e Speranza dopo il loro incontro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mercoledì 19 gennaio 2022. Ore 10.04. Tre tweet che riportano (ma con diversi tag) la stessa identica citazione, compaiono su altrettanti profili social. Sono quelli dei tre leader dei partiti che – per non definirli di centrosinistra, per storia e tradizione – definiremo “opposti” al centrodestra. Il tema è quello dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e il resoconto è quello di un vertice a tre per delineare un percorso comune in vista del voto per il Colle che inizierà alle ore 15 di lunedì prossimo (24 gennaio) nell’Aule di Montecitorio. Sono i tweet unificati e simultanei di Enrico Letta, Roberto Speranza e Giuseppe Conte. LEGGI ANCHE > Phishing Polizia di Stato: mail truffa che allude a un’indagine penale a carico del destinatario Tutti insieme, tutti con lo ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Mercoledì 19 gennaio 2022. Ore 10.04. Treche riportano (ma con diversi tag) la stessa identica citazione, compaiono su altrettanti profili social. Sono quelli dei tre leader dei partiti che – per non definirli di centrosinistra, per storia e tradizione – definiremo “opposti” al centrodestra. Il tema è quello dell’elezione del nuovo Presidente della Repubblica e il resoconto è quello di un vertice a tre per delineare un percorso comune in vista del voto per il Colle che inizierà alle ore 15 di lunedì prossimo (24 gennaio) nell’Aule di Montecitorio. Sono ie simultanei di Enrico, Robertoe Giuseppe. LEGGI ANCHE > Phishing Polizia di Stato: mail truffa che allude a un’indagine penale a carico del destinatario Tutti insieme, tutti con lo ...

Tweet Letta Speranza Conte, il copia&incolla social | Giornalettismo