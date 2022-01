Grey’s Anatomy: Meredith si vedrà sempre meno (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Grey’s Anatomy 19: la protagonista Ellen Pompeo avrà un ruolo marginale all’interno dello show ideato da Shonda Rhimes? Grey’s Anatomy: la presenza di Ellen Pompeo è a rischio?Grey’s Anatomy 18 è in pausa e tornerà in America a fine febbraio, quando finalmente scopriremo se il dottor Owen Hunt si salverà oppure morirà nell’incidente stradale. L’attore Kevin McKidd, l’interprete del traumatologo, sembra aver già firmato per la 19° stagione, ma come tutti i fan sanno, con Shonda Rhimes niente è dato per scontato. Intanto, da qualche settimana lo show è stato rinnovato per un altro anno, nonostante le parole della protagonista dello show, Ellen Pompeo. Infatti, per l’interprete di Meredith Grey era già da tempo che consigliava la chiusura di ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)19: la protagonista Ellen Pompeo avrà un ruolo marginale all’interno dello show ideato da Shonda Rhimes?: la presenza di Ellen Pompeo è a rischio?18 è in pausa e tornerà in America a fine febbraio, quando finalmente scopriremo se il dottor Owen Hunt si salverà oppure morirà nell’incidente stradale. L’attore Kevin McKidd, l’interprete del traumatologo, sembra aver già firmato per la 19° stagione, ma come tutti i fan sanno, con Shonda Rhimes niente è dato per scontato. Intanto, da qualche settimana lo show è stato rinnovato per un altro anno, nonostante le parole della protagonista dello show, Ellen Pompeo. Infatti, per l’interprete diGrey era già da tempo che consigliava la chiusura di ...

