Grey's Anatomy 20 è già nei piani di ABC, entro il 2022 la decisione sulla stagione finale

Grey's Anatomy è stato appena rinnovato per la stagione 19 da ABC, ma la rete spera vivamente che non sia l'ultima. Ad oggi la serie creata da Shonda Rhimes e affidata alla guida creativa di Krista Vernoff rimane lo spettacolo più visto di ABC nel target di pubblico principale, gli adulti tra i 18 e i 49 anni, anche per la stagione in corso, nonostante il fisiologico calo di ascolti registrato negli anni. Grey's Anatomy, secondo Deadline, resta un cavallo di battaglia di ABC con una media di 12,8 milioni di spettatori totali in questa stagione in multipiattaforma. Lo spin-off Station 19, legato al medical drama da frequenti crossover, è diventato la seconda serie sceneggiata della ABC per ascolti.

