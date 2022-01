Gf Vip, Delia Duran ha lasciato Alex Belli: lui va su tutte le furie. La sua reazione (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Alex Belli reagisce in seguito alla decisione di Delia Duran di lasciarlo. La nuova inquilina del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto un aereo dei fan della coppia formata dal marito e da Soleil. Così, incoraggiata dalle altre concorrenti, ha dichiarato di voler mettere un punto a questa storia. Belli ha scritto sui social e commentato a Casa Chi. GFVip, la reazione di Alex Belli «A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!!», ha scritto Alex Belli su ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 gennaio 2022)reagisce in seguito alla decisione didi lasciarlo. La nuova inquilina del Grande Fratello Vip ha avuto un crollo emotivo dopo aver visto un aereo dei fan della coppia formata dal marito e da Soleil. Così, incoraggiata dalle altre concorrenti, ha dichiarato di voler mettere un punto a questa storia.ha scritto sui social e commentato a Casa Chi. GFVip, ladi«A oggi vi dico che non ho mai, mai avuto dubbi sul nostro Amore, ma amarsi vuol dire anche lasciare liberi, e forse è questo che ci teneva uniti in modo Indissolubile… pertanto Amore mio ascolta il tuo cuore e si libera di pensare e fare le tue scelte e io ti seguirò nel Bene e nel Male!!», ha scrittosu ...

