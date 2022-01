Gaspard Ulliel | morto a 37 anni il protagonista di Hannibal Lecter

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)il 19 gennaio 2022 all'età di 37; il giovane attore francese era noto per aver interpretato Hbal- Le origini del male.il 19 gennaio 2022 all'età di 37; il giovane attore francese era noto per aver interpretato Hbal- Le origini del male. Secondo quanto segnalato da BFMTV,era rimasto ferito a seguito di una caduta mentre sciava sulle piste di Rosières, località montana nel sud-est della Francia. L'attore era privo di sensi quando i soccorritori sono arrivati ??sul posto. Secondo il canale, un'ora dopo l'incidente l'attore è stato portato in elicottero al ...

L'attore francese, noto, tra l'altro per la sua interpretazione di Yves Saint Laurent nonché premio César per 'Juste la fin du monde', è morto oggi all'età di 37 anni, vittima di un incidente di sci: è ...L'attore franceseè morto oggi a seguito delle gravi ferite riportate ieri in un incidente sugli sci a La Rosière in Savoia. La tragica notizia è stata comunicata dalla famiglia dell' attore 37 enne all'...Tragedia per l’attore francese Gaspard Ulliel: muore a soli 37 anni dopo un incidente sugli sci. L’attore francese Gaspard Ulliel, una delle star più brillanti del cinema francese e attore nella ...Secondo l'agenzia di stampa AFP, l'attore francese Gaspard Ulliel, una delle star della nuova serie tv Marvel Moon Knight, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di un grave ...