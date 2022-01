Formula 1 - Volkswagen, nel mirino Red Bull e McLaren (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Gruppo Volkswagen deciderà il mese prossimo se e come portare i brand Audi e Porsche in Formula 1 a partire dal 2026. Dall'Inghilterra, continuano a susseguirsi indiscrezioni sulle possibili partnership che porterebbero all'ingresso nel circus dei due nuovi costruttori. In particolar modo, pare che Volkswagen abbia avviato con McLaren delle discussioni riguardo al proprio futuro. Le discussioni con McLaren. Come già anticipato qualche giorno fa, Il board di Volkswagen discuterà circa le opportunità e le modalità d'ingresso di Audi e Porsche in Formula 1 alla fine di febbraio. Nel frattempo, la Reuters riporta di alcune discussioni preliminari tra i vertici di Volkswagen e quelli della McLaren per una possibile partnership. Zak ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Gruppodeciderà il mese prossimo se e come portare i brand Audi e Porsche in1 a partire dal 2026. Dall'Inghilterra, continuano a susseguirsi indiscrezioni sulle possibili partnership che porterebbero all'ingresso nel circus dei due nuovi costruttori. In particolar modo, pare cheabbia avviato condelle discussioni riguardo al proprio futuro. Le discussioni con. Come già anticipato qualche giorno fa, Il board didiscuterà circa le opportunità e le modalità d'ingresso di Audi e Porsche in1 alla fine di febbraio. Nel frattempo, la Reuters riporta di alcune discussioni preliminari tra i vertici die quelli dellaper una possibile partnership. Zak ...

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Volkswagen, contatti con McLaren per l’ingresso in F1 con Audi e Porsche: La McLaren si è conf… - linkmotorsepoca : VOLKSWAGEN - Jetta - Seleziona - € 3500 Link Motors Siracusa propone: VOLKSWAGEN - Jetta La vettura si presenta in… - 930RB : RT @fainformazione: Porsche e Audi dal prossimo anno in Formula 1? Secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Volkswagen starebbe p… - 930RB : RT @fainfosport: Porsche e Audi dal prossimo anno in Formula 1? Secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Volkswagen starebbe pian… - fainformazione : Porsche e Audi dal prossimo anno in Formula 1? Secondo il Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Volkswagen stareb… -