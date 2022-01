Cr7 | ecco una nuova follia fatta per Georgina

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Cr7,unaper: cosa ha fatto il campione portoghese per la sua compagna, da non credere. Dopo l’addio alla Juventus, Cristiano Ronaldo ha fatto ritorno al Manchester United, la squadra che anni fa gli aveva fatto fare il definitivo salto di qualità e in cui è diventato il campione che L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

TheMattDP10 : ??JUVENTUS?? ECCO LA NUOVA STELLA: CONTRATTO PLURIENNALE - TheMattDP10 : ??BOOM SKY SPORT?? ECCO IL BLITZ DELLA JUVENTUS! - Gianfra12198016 : @RiderBike93 @mirkonicolino Ecco hai fatto secondo te un discorso intelligente??? Nn credo... Cr7 è VOLUTO andare v… - GiulioPlus : @tragicom24 Segnò CR7! Ecco il motivo! - filippo1176 : @Marco09083222 @Swedenotabal @RubertiSimone @sivedechetannoi @pierpaolopenza @sportface2016 Ecco ci siamo. Poi con… -

Ultime Notizie dalla rete : Cr7 ecco

Manchester United settimo in Premier League,non è contento Attualmente il Manchester United , allenato da Ralf Rangnick , è settimo in Premier League , a 5 punti di distacco (ma con due partite ...Quasi certa anche la presenza di una star dello sport, dopo Ibra e. Ci sarà anche Checco Zalone ...tutte le canzoni in gara I brani in gara quest'anno sono 25. Achille Lauro con Harlem Gospel ...Secondo The Sun CR7 avrebbe sollecitato un incontro tra il suo staff e la dirigenza dei Red Devils per un'eventuale rescissione del contratto a fine stagione. Scopriamone i motivi.Sanremo 2022 Inizierà come da programma martedì primo febbraio il Festival di Sanremo 2022, e finirà sabato 5, con la consueta serata che si protrarrà fino a ...