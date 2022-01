Australian Open 2022, Osaka: “Il mio obiettivo è divertirmi” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo la vittoria contro Madison Brengle nella sfida valevole per il secondo turno degli Australian Open 2022 e vinto 6-0, 6-4, la tennista giapponese Naomi Osaka ha parlato del suo obiettivo. Ecco le sue parole: “Sto cercando di affrontare un giorno alla volta. Il mio obiettivo è divertirmi e sono davvero grata al mio team perché sento che lo stiamo realizzando. Ci ho lavorato duramente durante la sosta della stagione e sono molto felice che sia stato utile”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo la vittoria contro Madison Brengle nella sfida valevole per il secondo turno deglie vinto 6-0, 6-4, la tennista giapponese Naomiha parlato del suo. Ecco le sue parole: “Sto cercando di affrontare un giorno alla volta. Il mioe sono davvero grata al mio team perché sento che lo stiamo realizzando. Ci ho lavorato duramente durante la sosta della stagione e sono molto felice che sia stato utile”. SportFace.

