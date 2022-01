Verso l' intesa per i negozi senza Green pass

Advertising

msn_italia : Covid, il governo verso un'intesa sui negozi 'pass free' : anche ottici e rivenditori pellet - serenel14278447 : Pochi i negozi pass free,nella lista anche gli ottici - LiveSicilia : Covid, dall’ottica al pellet: verso un’intesa sui negozi green pass free - MaralbAzsc : Pochi i negozi pass free,nella lista anche gli ottici - News24_it : Covid, verso l'intesa sui negozi 'pass free': anche ottici e benzinai - TGCOM -

Ultime Notizie dalla rete : Verso intesa

Le deroghe per i servizi aperti a tutti i cittadini saranno centellinate. Tra oggi e domani il premier Draghi firmerà il Dpcm con l'elenco ...... quindi, quale vantaggio strategico i russi intenderebbero ottenere spostando altre armi...dell'Alleanza atlantica al quale ha preso parte lo stesso Ryabkov non è bastato a chiudere un'. ...Si va verso l'intesa sui negozi in cui si potrà accedere senza green pass: secondo quanto si apprende da diverse fonti governative, al termine di una riunione tecnica a Palazzo Chigi sul nuovo Dpcm ...Il Governo verso un'intesa sui negozi "Free Pass": al primo posto alimentari e farmacie. Dubbi ancora per attività all'aperto e centri commerciali.