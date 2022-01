Secondo ritorno di fiamma per Belen Rodriguez e Stefano de Martino? La bomba a Mattino 5 (Di martedì 18 gennaio 2022) Qui siamo ben oltre le minestre riscaldate eh, oltre agli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Siamo oltre il giro del mondo, visto che per Belen Rodriguez, e Stefano de Martino, sarebbe il Secondo ritorno di fiamma. Una relazione iniziata con la passione travolgente di un napoletano e di una bella argentina, tra un passo di danza e l’altro nella scuola di Amici; la nascita del piccolo Santiago e poi il matrimonio nel 2013. Una storia d’amore che sembrava una favola senza fine e invece è finita per ben due volte. Dopo la separazione ( ma non il divorzio che ufficialmente non è mai arrivato) Belen e Stefano sono infatti tornati insieme. Un ritorno travolgente che aveva fatto sognare milioni di persone. Poi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 18 gennaio 2022) Qui siamo ben oltre le minestre riscaldate eh, oltre agli amori che fanno dei giri immensi e poi ritornano. Siamo oltre il giro del mondo, visto che per, ede, sarebbe ildi. Una relazione iniziata con la passione travolgente di un napoletano e di una bella argentina, tra un passo di danza e l’altro nella scuola di Amici; la nascita del piccolo Santiago e poi il matrimonio nel 2013. Una storia d’amore che sembrava una favola senza fine e invece è finita per ben due volte. Dopo la separazione ( ma non il divorzio che ufficialmente non è mai arrivato)sono infatti tornati insieme. Untravolgente che aveva fatto sognare milioni di persone. Poi ...

