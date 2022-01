Quirinale: Serracchiani (Pd), 'per voto positivi non ci sono condizioni sicurezza' (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "L'elezione del presidente della Repubblica è una situazione particolare e eccezionale. C'è un seggio unico, in un luogo unico, a nostro avviso c'è una complessità e non ci sono le condizioni perchè i positivi possano garantire il voto in sicurezza". Lo ha detto Debora Serracchiani a Rainews24 parlando di Quirinale. "Il parlamentare è un lavoratore e l'aula è un luogo di lavoro e nei luoghi di lavoro non sono ammessi positivi e quarantenati -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Dobbiamo mantenere la sicurezza, la regolarità del voto, non ci sono le condizioni perchè i positivi possano essere ammessi in aula e nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Roma, 18 gen (Adnkronos) - "L'elezione del presidente della Repubblica è una situazione particolare e eccezionale. C'è un seggio unico, in un luogo unico, a nostro avviso c'è una complessità e non cileperchè ipossano garantire ilin". Lo ha detto Deboraa Rainews24 parlando di. "Il parlamentare è un lavoratore e l'aula è un luogo di lavoro e nei luoghi di lavoro nonammessie quarantenati -ha spiegato la capogruppo del Pd alla Camera-. Dobbiamo mantenere la, la regolarità del, non cileperchè ipossano essere ammessi in aula e nel ...

