Mondiale Endurance - Peugeot 9X8 in azione in Spagna. Salterà Sebring

(Di martedì 18 gennaio 2022) Laha portato in pista in, sul circuito di Aragon, la Hypercar 9X8 che prenderà parte ad alcune gare del2022. Ecco le prime immagini che lasciano intravedere le prime forme e alcune scelte tecniche coraggiose.. La Casa del Leone fa sapere che tutto procede secondo programma e la 9X8 sta affrontando ora la fase di sviluppo che porterà poi all'omologdella vettura per scendere in pista nella classe Hypercar del WEC. Il team risulta iscritto al campionato, tuttavia è già noto che lanon sarà presente a- il prossimo marzo - per la gara inaugurale. Il costruttore francese, infatti, conferma la sua visione nel lungo termine e tramite le parole di Jean-Marc Finot, ...

La Peugeot ha portato in pista in Spagna, sul circuito di Aragon, la Hypercar 9X8 che prenderà parte ad alcune gare del Mondiale Endurance 2022. Ecco le prime immagini che lasciano intravedere le prime forme e alcune scelte tecniche coraggiose. Salterà Sebring. La Casa del Leone fa sapere che tutto procede secondo programma e la 9X8 sta affrontando ora la fase di sviluppo che porterà poi all'omologazione della vettura per scendere in pista nella classe Hypercar del WEC. Il team risulta iscritto al campionato, tuttavia è già noto che la Peugeot non sarà presente a Sebring - il prossimo marzo - per la gara inaugurale. Il costruttore francese, infatti, conferma la sua visione nel lungo termine.