Michelle Obama acqua e sapone: così festeggia i 58 anni con un bellissimo video (Di martedì 18 gennaio 2022) Passano gli anni, ma il fascino no. Michelle Obama, avvocatessa di Chicago, ha compiuto 58 anni e si conferma un'icona per le giovani donne e non solo. Una donna che non ha paura di mostrarsi per com'è, senza filtri o orpelli... Leggi su europa.today (Di martedì 18 gennaio 2022) Passano gli, ma il fascino no., avvocatessa di Chicago, ha compiuto 58e si conferma un'icona per le giovani donne e non solo. Una donna che non ha paura di mostrarsi per com'è, senza filtri o orpelli...

Advertising

chetempochefa : 'Auguri al mio amore, la mia partner, la mia migliore amica.” - Gli auguri di buon compleanno di Barack Obama per… - TizianaFerrario : Auguri a Michelle Obama, sempre più in versione afro,sempre più se stessa,sempre più modello per tante donne afroam… - mxnhrsh : michelle obama - Cristob11025137 : @el_pais Ultima foto de Michelle Obama - chinc62 : RT @TizianaFerrario: Auguri a Michelle Obama, sempre più in versione afro,sempre più se stessa,sempre più modello per tante donne afroameri… -