Juventus, Bonucci: "Vogliamo prenderci un posto in Champions. 2021 grande anno per me" (Di martedì 18 gennaio 2022) "Vogliamo prenderci un posto in Champions e lotteremo fino all'ultimo per vincere la Coppa Italia di quest'anno. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che la Juventus ha ancora fame e che nelle gare ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) "unine lotteremo fino all'ultimo per vincere la Coppa Italia di quest'. Lo scorsoabbiamo dimostrato che laha ancora fame e che nelle gare ...

Advertising

DiMarzio : .@juventusfc, le parole di Leonardo #Bonucci - Gazzetta_it : Bonucci: 'In gara secca la Juve c'è. Lotteremo per vincere la Champions' - tancredipalmeri : C’è da dire che alla Juventus in tre giorni - tra carezza a Bonucci e ben 2 rigori condonati contro l’Udinese - è a… - kvudinh : RT @DiMarzio: .@juventusfc, le parole di Leonardo #Bonucci - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Juventus, Bonucci: “Lotteremo fino all’ultimo per vincere la Champions… -