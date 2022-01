Juve | Allegri insegue il record di Coppe Italia | c' è la Samp | ma senza Kean e De Ligt

(Di martedì 18 gennaio 2022) Provaci ancora, Max. Dopo aver ritrovato il passo in campionato, lantus inaugura il suo cammino in Coppanegli ottavi di scena questa sera (ore 21) allo Stadium contro ladoria. ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Allegri

... lafarà più rotazioni possibili per risparmiare un po' di benzina in vista dello scontro diretto di domenica al Meazza rossonero. 'Veniamo da un periodo intenso sottolinea- , serve un ...Calciomercato: nuove indiscrezioni sul futuro di Gigio Donnarumma. Proposto lo scambio col top club. Tutti i dettagliTorna in campo la Juventus di Massimilianoimpegnata questa sera nella sfida degli ...Segui la diretta di Juventus-Sampdoria JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; De Sciglio, De Winter, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Arthur; Kulusevski, Kaio Jorge, Rabiot; Morata. All.: Landucci (Allegri ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo La Juve può vantare un dato positivo per quanto riguarda gli ottavi di Coppa Italia a poche ore dalla sfida con la Sampdoria La Juve non viene eliminata ...