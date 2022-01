Advertising

fisco24_info : India in lutto per la morte della tigre Supermamma: Nei suoi 16 anni di vita ha dato alla luce 29 cuccioli -

La Supermamma viveva nella Riserva della tigre di Pench nell'centrale ed è morta sabato sera, a 16 anni, di vecchiaia, ha reso noto il direttore del parco, Ashok Kumar Mishra. "È raro che una ...... ha annunciato il governo del Paese più inal mondo per la pandemia in relazione alla sua ...Obbligo di quarantena di sette giorni, a casa o in albergo, per tutti i viaggiatori ...E' morta la tigre più famosa dell'India, conosciuta come Supermamma per aver dato alla luce 29 cuccioli durante la sua vita. Lo riferisce al Jazeera online, aggiungendo che la scomparsa del felino ha ...Alcuni vagoni sono finiti l'uno sopra l'altro. Decine i feriti soccorsi dalle ambulanze giunte sul luogo dell'incidente ...