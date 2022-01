Il calcio ‘spezzatino’ non funziona più!

Leggi su freeskipper

(Di martedì 18 gennaio 2022) di Alberto Sigona. Ilspezzatino dei tempi d’oggi? l’esagerazione non paga! Ormai si gioca in qualsiasi giorno e ad ogni ora. Per fare più “cassetta”. Ma alla lunga si rischia la noia da overdose…. Georges Bataille asseriva che “Vi è nella natura, e continua a sussistere nell’uomo, una tendenza perenne all’eccesso”. Ebbene, a confortare