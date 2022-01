Fine pandemia, Oms: "Speranze da Gran Bretagna". Cosa sta succedendo (Di martedì 18 gennaio 2022) Buone notizie sul fronte Covid arrivano dalla Gran Bretagna . "Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel", dice David Nabarro , emissario ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Buone notizie sul fronte Covid arrivano dalla. "Guardando le cose dal punto di vista del Regno Unito, sembra che ci sia luce in fondo al tunnel", dice David Nabarro , emissario ...

Advertising

Corriere : L’Oms sulla Gran Bretagna: «Sembra che la fine della pandemia non sia troppo lontana» - HuffPostItalia : Oms: 'In Uk si intravede la luce in fondo al tunnel: è alla fine della pandemia' - odissea2010 : RT @HoaraBorselli: “La fine della pandemia non è lontana”: le parole dell’Oms di fronte ai contagi in calo in Uk. In Italia si continua a p… - kategullo75 : RT @HoaraBorselli: “La fine della pandemia non è lontana”: le parole dell’Oms di fronte ai contagi in calo in Uk. In Italia si continua a p… - lorenzo10469500 : Ecco perché la tv non trasmetterà la fine della pandemia - -