Djokovi? | una storia balcanica non ancora finita

Leggi su formiche

(Di martedì 18 gennaio 2022) Tale è il clamore che – eccezionalmente – eccoci ad integrare il nostro commento sull’affaire Novak Djovovi?, precedente alla sentenza che ne ha decretato l’espulsione definitiva dall’Australia. Di nuovo, il focus è su aspetti collaterali politici e geo-politici della vicenda; trascurati – o peggio – grossolanamente forzati a vantaggio delle critiche (predominanti in Occidente) o dei plausi (consistenti ad Oriente) alla avversità del tennista ai vaccini. Difficile da accettare per i milioni di persone immunizzatesi per convinzione, senso civico o semplicemente (va detto) per un imposizione di fatto. È normale che, nel terzo inverno pandemico, il vaccino condizioni il mainstream e che gli schemi di dialogo sul tema siano saltati lasciando spazio al muro contro muro. Se il Covid è una guerra (metafora oramai ritrita), laci dice che è proprio sul suo finire che ...