Basket | Treviso è corsara nel play-in | Lavrio battuto e seconda fase di Champions League raggiunta!

La Nutribullet Treviso vince anche gara-2 del play-in di Basketball Champions League raggiunta contro il Lavrio. Al Peace & Friendship Stadium del Pireo, normalmente utilizzato dall'Olympiacos, la squadra allenata da Max Menetti riesce a mettere a segno il colpo che ne decreta il passaggio alla seconda fase della competizione FIBA. 78-90 il punteggio finale, con primo e ultimo quarto decisivi al pari del fatto che, pur senza Henry Sims (Covid-19) e Michal Sokolowski (infortunio), tutto il quintetto trevigiano va in doppia cifra con Matteo Imbrò a quota 19 punti, Tomas Dimsa e DeWayne Russell a 18; doppia doppia per Aaron Jones con 12 punti e 11 rimbalzi. Dall'altra parte 18 per Vasilis Mouratos e Petros Geromichalos.

