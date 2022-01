Australian Open, Sinner al secondo turno: battuto Sousa (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno degli Australian Open con un’altra prova di forza. Il 20enne altoatesino piega Joao Sousa 6-4 7-5 6-1 in poco più di 2 ore e incamera la quarta vittoria consecutiva nel torneo Australiano. Il prossimo incontro, giovedì prossimo, è con lo statunitense Steve Johnson. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 18 gennaio 2022) Jannikstacca il pass per ildeglicon un’altra prova di forza. Il 20enne altoatesino piega Joao6-4 7-5 6-1 in poco più di 2 ore e incamera la quarta vittoria consecutiva nel torneoo. Il prossimo incontro, giovedì prossimo, è con lo statunitense Steve Johnson. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Eurosport_IT : JANNIK VA AVANTI! ?? Il giovane azzurro batte Sousa in 3 set e conquista il 2° turno degli Australian Open ????????… - angelomangiante : +++ Il pass vaccinale, adottato nella notte in Francia, sarà applicabile a tutti gli sportivi professionisti (franc… - Agenzia_Ansa : Jannik Sinner si è qualificato al secondo turno degli Australian Open di tennis #ANSA - infoitsport : Australian Open 2022, quando gioca Matteo Berrettini contro Kozlov? Programma, orario, tv, streaming - sonoscettico : @barbarab1974 È successo nel 2020. Dalila Jakupovic non partecipa nemmeno quest'anno: -