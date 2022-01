Australian Open 2022 | Jannik Sinner | “Sousa era più rodato | mi sono adattato al vento”

(Di martedì 18 gennaio 2022) Sulla carta una vittoria di routine, ma non è stato semplice perimporsi nel match d’esordio deglicontro il portoghese Joao, ripescato nel tabellone principale in qualità di lucky loser. Il n.140 del ranking, senza avere nulla da perdere, ha sciorinato una prestazione di livello nei primi due parziali, calando drasticamente nel terzo. Non è un caso che il punteggio favorevole asia stato di 6-4 7-5 6-1. Da questo punto di vista, l’azzurrino a fine match ha sottolineato le difficoltà del confronto: “Non era semplice affrontare questo primo incontro, al cospetto di un giocatore giàche aveva disputato tre partite“, le prime impressioni dell’altoatesino, riferendosi alle qualificazioni giocate da ...

Jannik Sinner stacca il pass per il secondo turno degli Australian Open con un'altra prova di forza. Il 20enne allievo di Riccardo Piatti, numero 11 del seeding, piega Joao Sousa 6-4 7-5 6-1 in poco più di 2 ore e si assicura con un ace ad uscire la vittoria. Ma Jannik Sinner, si sa, è sempre stato un atleta precoce. In tutto e in tutti i sensi.