Amadeus e Zalone, il loro sketch fa infuriare il direttore di Telelombardia, Mentana interviene e lui lo asfalta: “Mentana non capisce …” (Di martedì 18 gennaio 2022) Alcuni giorni fa è stato annunciato in maniera molto particolare il super ospite della nuova edizione del Festival di Sanremo. Stiamo nello specifico parlando di Checco Zalone e l’annuncio in questione è stato effettuato nel corso del TG1. Amadeus è apparso insieme al famoso attore comico ma le parole pronunciate hanno fatto molto arrabbiare Fabio Ravezzani ovvero il direttore di Telelombardia. Ma, per quale motivo? La polemica su Amadeus e Checco Zalone La scenetta con protagonisti Amadeus e Checco Zalone, andata in onda alcuni giorni fa all’interno del TG1, ha fatto divertire molti ma allo stesso tempo ha suscitato la reazione di alcune persone. Nello specifico a non essere rimasto molto contento è stato il direttore di ... Leggi su baritalianews (Di martedì 18 gennaio 2022) Alcuni giorni fa è stato annunciato in maniera molto particolare il super ospite della nuova edizione del Festival di Sanremo. Stiamo nello specifico parlando di Checcoe l’annuncio in questione è stato effettuato nel corso del TG1.è apparso insieme al famoso attore comico ma le parole pronunciate hanno fatto molto arrabbiare Fabio Ravezzani ovvero ildi. Ma, per quale motivo? La polemica sue CheccoLa scenetta con protagonistie Checco, andata in onda alcuni giorni fa all’interno del TG1, ha fatto divertire molti ma allo stesso tempo ha suscitato la reazione di alcune persone. Nello specifico a non essere rimasto molto contento è stato ildi ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amadeus conferma al #Tg1 che i #Maneskin torneranno all’Ariston in qualità di super ospiti. Saranno presenti alla… - rtl1025 : ???? #Sanremo2022: i @thisismaneskin saliranno sul palco come #superospiti! Ad anticipare il nome dei terzi ospiti sp… - ilgiornale : La gag del conduttore con Checco Zalone ha fatto infuriare il direttore dell'emittente televisiva lombarda, che su… - glo_ria96 : RT @IlContiAndrea: #Amadeus conferma al #Tg1 che i #Maneskin torneranno all’Ariston in qualità di super ospiti. Saranno presenti alla prima… - AleStacco76 : @_SimoTarantino Eh ma Checco Zalone e Amadeus devono rispettare qsvs... -