Addio alla "follia sanitaria" della Tachipirina e vigile attesa (Di martedì 18 gennaio 2022) Marina Crisafi - Il Tar Lazio accoglie il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e annulla la circolare del ministero della Salute. Avvocato Grimaldi: "La sentenza pone fine alla follia sanitaria della vigile attesa". Leggi su studiocataldi (Di martedì 18 gennaio 2022) Marina Crisafi - Il Tar Lazio accoglie il ricorso del Comitato Cura Domiciliare Covid-19 e annulla la circolare del ministeroSalute. Avvocato Grimaldi: "La sentenza pone finefollia sanitaria".

Ultime Notizie dalla rete : Addio alla Zona arancione: le sei regioni a rischio da lunedì 24 gennaio e la proposta di addio ai cambi di colore Nel Lazio ieri l'assessore alla Salute Alessio D'Amato ha detto di non aspettarsi cambi di colore per questa settimana: il rischio c'è comunque nelle prossime. Chi vuole cancellare i colori Intanto ...

Fidanzati trovati impiccati in casa: si indaga anche per omicidio ... gli uomini dell'Arma non hanno trovato biglietti di addio scritti dai fidanzati. I FATTI Lunedì, intorno alle 17, è arrivata una telefonata alla centrale operativa del Suem 118. A chiamare i ...

Clamoroso Ribery, possibile addio alla Salernitana: ecco dove può andare Calciomercato.com Addio a Targioni ex mister Lanciotto Si sono svolti ieri pomeriggio, alla pieve di Santo Stefano, i funerali di Sergio Targioni, ex allenatore storico della Lanciotto. Targioni, classe 1949, lavorava nelle ferrovie e nel tempo libero si ...

Cronaca: addio ad Angelo Vanoli, l'ultimo Palutèr Carlo Vanoli se n'è andato a 87 anni, in silenzio. Viveva a Costa Valle Imagna ed era molto conosciuto anche nel territorio cremasco. Per decenni ha attraversato i paesi insieme al suo cavallo e al su ...

