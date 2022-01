Tutta la verità di Dayane Mello sul presunto stupro a La Fazenda (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dayane Mello, domenica 16 gennaio 2022 a Verissimo, è tornata a parlare della sua esperienza a La Fazenda, e dei presunti abusi sessuali subiti all’interno del reality brasiliano. Nel salotto di Silvia Toffanin la modella ha voluto nuovamente ribadire che durante la sua partecipazione non è stata mai molestata dal rapper Diego do Borel: “Quando qualcosa succede bisogna combattere, ma quando qualcosa non succede, bisogna dire la verità”, ha dichiarato, spiegando che Tutta la storia secondo lei è stata strumentalizzata. Vi raccomandiamo... Dayane Mello smentisce la violenza sessuale subita a La Fazenda: il post La modella, terminato il reality brasiliano, mette la parola fine ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 17 gennaio 2022), domenica 16 gennaio 2022 a Verissimo, è tornata a parlare della sua esperienza a La, e dei presunti abusi sessuali subiti all’interno del reality brasiliano. Nel salotto di Silvia Toffanin la modella ha voluto nuovamente ribadire che durante la sua partecipazione non è stata mai molestata dal rapper Diego do Borel: “Quando qualcosa succede bisogna combattere, ma quando qualcosa non succede, bisogna dire la”, ha dichiarato, spiegando chela storia secondo lei è stata strumentalizzata. Vi raccomandiamo...smentisce la violenza sessuale subita a La: il post La modella, terminato il reality brasiliano, mette la parola fine ...

L'ossessione di Bergoglio per il chiacchiericcio: intimidazioni da brividi per chi ha dubbi sul sedicente papa Francesco L'ultima occasione per ribadire tutta l'avversione provata da Francesco nei confronti del '... sono acqua fresca, e, anzi, medaglie sul petto di tutti i religiosi che si sacrificano per dire la verità.

gIANMARIA: "Basta cover e basta tv, ora tocca a me" Dì la verità, stai organizzando i featuring delle date del tour del 1° marzo ai Magazzini Generali ... Mi nutro di ciò che mi succede intorno e dentro, quindi quel dolore è stato centrale in tutta la ...

