Taxi abusivi, Polizia Turistica in azione: controlli nell’area aeroportuale di Napoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli Agenti del Nucleo di Polizia Turistica hanno intensificato i controlli finalizzati al contrasto dell’abusivismo nel trasporto pubblico con particolare attenzione alla zona dell’Aeroporto di Capodichino. In seguito ai controlli presso l’area aeroportuale sono stati sanzionati 2 conducenti di Taxi del Comune di Napoli perché sorpresi a prelevare passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio aeroporto, 2 per servizio fuori turno, 1 sorpreso a prelevare clienti senza rispettare l’ordine di fila, 2 per aver omesso il rilascio della ricevuta su tratta a tariffa fissa, 1 per omessa revisione periodica del veicolo, 1 per mancanza di copertura assicurativa del veicolo. Oltre alla sanzione sono state, in alcuni casi, ritirate le licenze e segnalati ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli Agenti del Nucleo dihanno intensificato ifinalizzati al contrasto dell’smo nel trasporto pubblico con particolare attenzione alla zona dell’Aeroporto di Capodichino. In seguito aipresso l’areasono stati sanzionati 2 conducenti didel Comune diperché sorpresi a prelevare passeggeri a meno di 100 metri dal posteggio aeroporto, 2 per servizio fuori turno, 1 sorpreso a prelevare clienti senza rispettare l’ordine di fila, 2 per aver omesso il rilascio della ricevuta su tratta a tariffa fissa, 1 per omessa revisione periodica del veicolo, 1 per mancanza di copertura assicurativa del veicolo. Oltre alla sanzione sono state, in alcuni casi, ritirate le licenze e segnalati ...

