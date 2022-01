Scomparsa Agata Scuto, dopo 10 anni c’è un indagato (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Si tratta dell’ex compagno della madre accusato di omicidio e occultamento di cadavere Agata Scuto era una giovane di 22 anni, originaria di Acireale, Scomparsa nel 2012 in circostanze mai chiarite. Il caso della ragazza era venuto alla luce nel 2020 dopo le segnalazioni a “Chi l’ha visto?”. La procura di Catania aveva aperto un’indagine, indirizzando le attenzioni verso un uomo. Si tratta di Rosario Palermo, ex convivente della madre della ragazza. +++ Agata Scuto: Ex compagno della mamma arrestato dai Carabinieri di #Catania per omicidio e occultamento di cadavere. Il caso della ragazza Scomparsa nel 2012 era venuto alla luce nel 2020 dopo le segnalazioni a “Chi l’ha visto?”.+++#chilhavisto ? https://t.co/JpwH0Kbtjd ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) . Si tratta dell’ex compagno della madre accusato di omicidio e occultamento di cadavereera una giovane di 22, originaria di Acireale,nel 2012 in circostanze mai chiarite. Il caso della ragazza era venuto alla luce nel 2020le segnalazioni a “Chi l’ha visto?”. La procura di Catania aveva aperto un’indagine, indirizzando le attenzioni verso un uomo. Si tratta di Rosario Palermo, ex convivente della madre della ragazza. +++: Ex compagno della mamma arrestato dai Carabinieri di #Catania per omicidio e occultamento di cadavere. Il caso della ragazzanel 2012 era venuto alla luce nel 2020le segnalazioni a “Chi l’ha visto?”.+++#chilhavisto ? https://t.co/JpwH0Kbtjd ...

