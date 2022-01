Redfall | rinvio in vista per il titolo Arkane Studios?

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Secondo un rumor l’esclusiva Xbox e PC, in sviluppo presso(responsabili di Deathloop), potrebbe essere vittima di unSono passati solo pochi mesi dal lancio del fortunato e celebrato Deathloop, ma non per questosembra avere intenzione di starsene con le mani in mano. Il team, difatti, è attualmente impegnato anche su, uno shooter esclusivo per console Xbox e PC che, stando ad un recente rumor, potrebbe essere vittima dell’ennesimodell’industria videoludica. Originariamente annunciato in uscita per la prossima estate, qualora la voce di corridoio dovesse trovare conferma, dovremo attendere qualche mese in più prima di mettere le mani sull’ultima fatica del team.a ...