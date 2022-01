Post sisma | battaglia per inserire le agevolazioni nel decreto Milleproroghe Terzoni M5S | ' Mutui | Tari e finanziamenti | confermare le

(Di lunedì 17 gennaio 2022) ANCONA - La ricostruzione nel cratere del terremoto 2016 è appena partita e la strada è ancora molto lunga. 'Per questo si rende necessario continuare sulla strada delle, come per esempio ...

Il pressing 'È fondamentale rinnovare tutti gli aiuti alle famiglie e alle imprese colpite daldel 2016 - sottolinea l'onorevole Patrizia Terzoni - . Purtroppo, però, non tutte le nostre ...Leggi ancheCampotosto, tre anni dopo il terremoto: la ricostruzione che non c'è "Con l'inverno arriva il letargo" , ci spiega oggi, con un filo d'amarezza, Assunta Perilli , nata e ...Della riqualificazione della stagione sciistica Monte Piselli ha parlato poi proprio l’assessore regionale al bilancio e alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. "L’obiettivo della Regione March ...ASCOLI - Ogni giorno la cronaca riporta di incidenti mortali sul lavoro, eppure non si fa tutto quello che è necessario. Sarebbe auspicabile snellire le procedure e far in modo che non ...