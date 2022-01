Per Djokovic è a rischio anche la partecipazione al Roland Garros (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Accoglienza in patria da eroe per Novak Djokovic, sbarcato all'aeroporto di Belgrado dopo l'espulsione dall'Australia al termine di un'odissea giudiziaria durata 11 giorni. All'arrivo del volo da Dubai, molti tifosi con le bandiere tricolori della Serbia lo hanno salutato al grido di 'Nole, Nole' da dietro lo schieramento di media e forze di sicurezza. Intanto, però, è a fortissimo rischio anche la partecipazione al Roland Garros e gli sponsor riflettono sulle ripercussioni per l'immagine di un campione che ora è molto controverso. Djokovic non ha fatto dichiarazioni e ha lasciato rapidamente lo scalo. In patria la battaglia del 34enne serbo numero uno del tennis mondiale per poter disputare gli Australian Open pur non essendo vaccinato è stata accompagnata da un sostegno quasi unanime. Il ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Accoglienza in patria da eroe per Novak, sbarcato all'aeroporto di Belgrado dopo l'espulsione dall'Australia al termine di un'odissea giudiziaria durata 11 giorni. All'arrivo del volo da Dubai, molti tifosi con le bandiere tricolori della Serbia lo hanno salutato al grido di 'Nole, Nole' da dietro lo schieramento di media e forze di sicurezza. Intanto, però, è a fortissimola partecipazione alGarros e gli sponsor riflettono sulle ripercussioni per l'immagine di un campione che ora è molto controverso.non ha fatto dichiarazioni e ha lasciato rapidamente lo scalo. In patria la battaglia del 34enne serbo numero uno del tennis mondiale per poter disputare gli Australian Open pur non essendo vaccinato è stata accompagnata da un sostegno quasi unanime. Il ...

