Parcheggio, ma quanto mi costi? La mappa del tesoro del Comune: dal centro a 1,20 all'ora fino a 0,80 centesimi (Di lunedì 17 gennaio 2022) FANO - Parcheggio quanto mi costi. Per chi risiede in periferia o nelle frazioni dell'entroterra, deve recarsi in centro storico a Fano per lavoro non potendo rinunciare all'uso dell'auto, il prezzo ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 17 gennaio 2022) FANO -mi. Per chi risiede in periferia o nelle frazioni dell'entroterra, deve recarsi instorico a Fano per lavoro non potendo rinunciare all'uso dell'auto, il prezzo ...

Advertising

mariocomella : RT @ALFO100897: Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio. @robersperanza @piersileri @Ministero… - MariaLu91149151 : RT @ALFO100897: Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio. @robersperanza @piersileri @Ministero… - Claudoc3 : RT @ALFO100897: Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio. @robersperanza @piersileri @Ministero… - razorblack66 : RT @ALFO100897: Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio. @robersperanza @piersileri @Ministero… - Carlacsrol : RT @ALFO100897: Covid, incinta ma senza molecolare: non la visitano, perde il bambino nel parcheggio. @robersperanza @piersileri @Ministero… -