Milan-Spezia 1-2, Inter resta prima (Di lunedì 17 gennaio 2022) Lo Spezia batte 2-1 il Milan in uno dei posticipi della 22esima giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di San Siro. Al vantaggio rossonero con Leao al 46? del primo tempo replicano Agudelo e Gyasi al 19? e al 51? della ripresa. In classifica i rossoneri restano fermi in seconda posizione con 48 punti, due in meno dell'Inter capolista che deve recuperare una partita; mentre i liguri sono 14esimi a quota 22. I rossoneri passano in vantaggio al 46? del primo tempo con Leao ma subiscono la rimonta dei liguri nella ripresa con i gol di Agudelo al 64? e Gyasi al 96?. Quattro minuti prima del gol partita Messias segna con un sinistro a giro ma il gioco è fermo perché l'arbitro fischia una punizione per i rossoneri senza concedere il vantaggio. Primo tempo a senso unico con il ...

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - NonConoscoVG : RT @NicoSavi: Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolar… - TaRulleGulle : RT @sscnapoli_esp: Il Calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spe… -