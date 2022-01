Luca Laurenti e la vita intima con la moglie: “In tre è meglio” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il cinquantottenne ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la sfera intima con sua moglie. Vediamo insieme le parole del comico romano Luca Laurenti è convolato a nozze con sua moglie nel lontano 1994. La donna si chiama Raffaella Ferrari, la quale nella vita svolge la professione di avvocato. Insieme hanno messo al mondo un figlio di nome Andrea, nato circa tre anni dopo rispetto al matrimonio. A presentarle quella che poi è diventata la sua consorte è stato Paolo Bonolis, collega fidato e grande amico del Maestro. Luca Laurenti e Paolo Bonolis (Instagram)Da poco più di una settimana è iniziata la nuova stagione di “Avanti un altro!”, dove per l’ennesima volta l’esilarante coppia è tornata ad animare il preserale di Canale 5. Come ... Leggi su topicnews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il cinquantottenne ha rivelato alcuni dettagli riguardanti la sferacon sua. Vediamo insieme le parole del comico romanoè convolato a nozze con suanel lontano 1994. La donna si chiama Raffaella Ferrari, la quale nellasvolge la professione di avvocato. Insieme hanno messo al mondo un figlio di nome Andrea, nato circa tre anni dopo rispetto al matrimonio. A presentarle quella che poi è diventata la sua consorte è stato Paolo Bonolis, collega fidato e grande amico del Maestro.e Paolo Bonolis (Instagram)Da poco più di una settimana è iniziata la nuova stagione di “Avanti un altro!”, dove per l’ennesima volta l’esilarante coppia è tornata ad animare il preserale di Canale 5. Come ...

Advertising

gigiahdidstan : Trovatemi un duo migliore di Paolo Bonolis e Luca Laurenti #ciaodarwin #avantiunaltro #avantiunaltropuredisera… - nickginetti : Luca Laurenti e @CiprianiFranci ???????????? #AvantiUnAltro - alessia70068910 : RT @Caustica_mente: Luca Laurenti la vera Drag Queen dello spettacolo italiano, altro che Dragcosolà #Avantiunaltro #avantiunaltropurediser… - ADanze : Luca laurenti cammina meglio di me sui tacchi ???? #avantiunaltropuredisera - viritub : Non Luca Laurenti che cammina meglio di me con i tacchi #avantiunaltropuredisera -