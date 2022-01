John Galliano e quella collezione “clochards chic” per Dior nel 2000

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Da che mondo è mondo, l’arte è sempre stata uno specchio della realtà che è chiamata a rappresentare. Dalla scultura alla pittura, passando per la moda e l’architettura, negli anni ciascuna espressione artistica ha apportato qualcosa di nuovo alla società e allo stesso modo ha fatto suoi i valori del proprio tempo. Insomma, si potrebbe affermare che “ogni epoca ha la sua arte”. O forse, sarebbe meglio dire che “ogni epoca ha l’arte che si merita”. Un po’ quello che ci ha voluto rammentarecon la tanto famosa quanto criticata sfilata per la presentazione della suaHaute Couture Primavera/Estatedi. Uno show che causò molta indignazione per la rappresentazione dei senzatetto parigini e che ancora oggi, a distanza di ventidue anni, continua a far discutere. ...

