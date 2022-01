In scooter con albero per cippo di Sant’Antonio, denunciati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 15enne e un 14enne di Napoli sono stati denunciati a Marano, comune dell’area a nord del capoluogo, in quanto sorpresi dai Carabinieri della locale sezione radiomobile mentre a bordo di uno scooter trascinavano un grosso pino. I due giovani avevano preso l’albero da un condominio privato della zona e, quando si sono accorti di essere stati notati dai militari, lo hanno abbandonato in strada. I Carabinieri sono riusciti a fermarli dopo un centinaio di metri e ad identificarli. I due sono stati denunciati per furto e riaffidati ai genitori. Lo scooter era privo di assicurazione e il giovane alla guida era senza patente perché non ancora conseguita. Non si esclude che l’albero potesse servire per essere utilizzato in occasione del “cippo di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Un 15enne e un 14enne di Napoli sono statia Marano, comune dell’area a nord del capoluogo, in quanto sorpresi dai Carabinieri della locale sezione radiomobile mentre a bordo di unotrascinavano un grosso pino. I due giovani avevano preso l’da un condominio privato della zona e, quando si sono accorti di essere stati notati dai militari, lo hanno abbandonato in strada. I Carabinieri sono riusciti a fermarli dopo un centinaio di metri e ad identificarli. I due sono statiper furto e riaffidati ai genitori. Loera privo di assicurazione e il giovane alla guida era senza patente perché non ancora conseguita. Non si esclude che l’potesse servire per essere utilizzato in occasione del “di ...

