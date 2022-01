Highlights Zverev-Altmaier | primo turno Australian Open 2022 VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Zverev

Eurosport IT

... attenzione dunque ad Alexander, Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini, Jannik Sinner e ... Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti sui match degli italiani, con annessi......DI SINNER GRAZIE ALLA VITTORIA CONTRO ISNER VIDEOSINNER - ISNER 2 - 0 VIDEO... futuro finalista del torneo ma già eliminato dopo la vittoria di Alexandersu Hubert Hurkacz.The main draw of the 2022 Australian Open kicked off Monday with players trying to take advantage of a wide-open field. Nine-time men's singles champion ...It has been a successful day for the tennis heavyweights so far in the Australian Open. Naomi Osaka, Ash Barty, Rafael Nadal and Alexander Zverev have all registered commanding wins over their ...