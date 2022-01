Halo Infinite: i costi delle microtransazioni caleranno, ecco quando (Di lunedì 17 gennaio 2022) La community di Halo Infinite ha criticato la gestione delle microtransazioni il cui prezzo calerà a breve, ad annunciarlo 343 Industries Nonostante tutti gli elogi che il multiplayer di Halo Infinite ha ricevuto per il mirabile gunplay, le microtransazioni del titolo sono state una costante fonte di dibattito per alcuni fan. Sebbene 343 Industries abbia fatto molto per migliorare gli eventi a tempo limitato, per non parlare delle Sfide e del livellamento, il negozio in-game è stato criticato per il prezzo degli oggetti e la mancanza di valore nei bundle. A partire da domani, però, ci saranno cambiamenti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. 343 Industries: “vi abbiamo ascoltato, i prezzi ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 17 gennaio 2022) La community diha criticato la gestioneil cui prezzo calerà a breve, ad annunciarlo 343 Industries Nonostante tutti gli elogi che il multiplayer diha ricevuto per il mirabile gunplay, ledel titolo sono state una costante fonte di dibattito per alcuni fan. Sebbene 343 Industries abbia fatto molto per migliorare gli eventi a tempo limitato, per non parlareSfide e del livellamento, il negozio in-game è stato criticato per il prezzo degli oggetti e la mancanza di valore nei bundle. A partire da domani, però, ci saranno cambiamenti. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. 343 Industries: “vi abbiamo ascoltato, i prezzi ...

Advertising

IGNitalia : Il maestro dell'horror John Carpenter e l'imprenditore multimiliardario Elon Musk lodano #HaloInfinite: l'ultima fa… - Asgard_Hydra : Halo Infinite: John Carpenter lo definisce il migliore videogioco della serie | Lega Nerd - golden_halo_1 : RT @GerardoPoesia: Grazie infinite ai miei amici per il nostro amore condiviso per la Poesia. - 0durai21 : RT @AlenAbyssFW: Cortana ?? from Halo infinite? ?? - dlcompare_it : I giocatori di Halo Infinite inizieranno a notare una sensibile riduzione dei prezzi del negozio in-game domani con… -