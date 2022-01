Gli ascolti della domenica: Domenica IN e Amici è testa a testa, il bis di Verissimo è troppo? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Continua la sfida a distanza tra Amici 21 e Domenica In. Da anni non c’era uno scontro così interessante tra le due reti. A quanto pare ogni Domenica possiamo aspettarci di tutto, e per il 16 gennaio 2022, si potrebbe parlare quasi di un pareggio anche se per share, il programma di Maria de Filippi questa volta, primeggia. Ottimi numeri comunque sia per Canale 5 che per Rai 1 con Domenica In in grande spolvero e un talent, ancora molto lontano dal serale, che continua comunque a fare ottimi ascolti anche alla Domenica pomeriggio. Il vero problema di Canale 5, se così possiamo dire, è Verissimo. O meglio, qui di problemi al momento non se ne vedono, visto che comunque Verissimo ieri, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 17 gennaio 2022) Continua la sfida a distanza tra21 eIn. Da anni non c’era uno scontro così interessante tra le due reti. A quanto pare ognipossiamo aspettarci di tutto, e per il 16 gennaio 2022, si potrebbe parlare quasi di un pareggio anche se per share, il programma di Maria de Filippi questa volta, primeggia. Ottimi numeri comunque sia per Canale 5 che per Rai 1 conIn in grande spolvero e un talent, ancora molto lontano dal serale, che continua comunque a fare ottimianche allapomeriggio. Il vero problema di Canale 5, se così possiamo dire, è. O meglio, qui di problemi al momento non se ne vedono, visto che comunqueieri, ...

