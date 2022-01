Doppio Lozano, il Napoli sbanca il Dall’Ara e torna in corsa per lo scudetto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBologna- La decide il Chucky. Una doppietta di Lozano decide la sfida del Dall’Ara e regala al Napoli un successo vitale per la propria classifica. Gli uomini di Luciano Spalletti offrono una prestazione di qualità, per almeno un’ora dominano la sfida di Bologna e rilanciano le ambizioni di primato. Lozano torna ad essere decisivo, Osimhen torna in campo e la porta resta inviolata. Sono tante le note liete che fanno sorridere Spalletti, abile a motivare i propri ragazzi dopo il ko in Coppa Italia contro la Fiorentina. Primo tempo dominato, 73% di possesso palla e costante forcing alla porta bolognese. Lozano prima impegna Skorupski in una grande parata poi lo supera raccogliendo un’azione di Elmas sulla sinistra. Allo scadere dalla ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBologna- La decide il Chucky. Una doppietta didecide la sfida dele regala alun successo vitale per la propria classifica. Gli uomini di Luciano Spalletti offrono una prestazione di qualità, per almeno un’ora dominano la sfida di Bologna e rilanciano le ambizioni di primato.ad essere decisivo, Osimhenin campo e la porta resta inviolata. Sono tante le note liete che fanno sorridere Spalletti, abile a motivare i propri ragazzi dopo il ko in Coppa Italia contro la Fiorentina. Primo tempo dominato, 73% di possesso palla e costante forcing alla porta bolognese.prima impegna Skorupski in una grande parata poi lo supera raccogliendo un’azione di Elmas sulla sinistra. Allo scadere dalla ...

coaeurouge : RT @MarcoDiMaro: Tornano Fabián e Zielinski, torna il gioco del Napoli. Partita mai in discussione, doppio Lozano (alla faccia dei detratt… - fedecaccy : RT @MarcoDiMaro: Tornano Fabián e Zielinski, torna il gioco del Napoli. Partita mai in discussione, doppio Lozano (alla faccia dei detratt… - MarcoDiMaro : Tornano Fabián e Zielinski, torna il gioco del Napoli. Partita mai in discussione, doppio Lozano (alla faccia dei… - anteprima24 : ** Doppio Lozano, il ##Napoli sbanca il Dall'Ara e torna in corsa per lo scudetto ** - siamoilnapoli : ?? 71' doppio cambio: dentro #Osimhen e Politano per Mertens e #Lozano. #BolognaNapoli -