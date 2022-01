Condannati per oltre 170 anni di carcere gli appartenenti al clan mafioso di Pachino nel Siracusano (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - II giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno emesso le condanne, per oltre 170 anni di carcere, nei confronti di 16 imputati accusati di far parte del clan mafioso Giuliano di Pachino che controllava il mercato ortofrutticolo con le intimidazioni e gestiva un traffico di droga. Si tratta del processo scaturito dall'operazione “Araba Fenice”, l'inchiesta dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania (sostituto Alessandro Sorrentino) e degli agenti della Squadra mobile di Siracusa, culminata nel luglio del 2018 con l'arresto di 19 persone che, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbero esercitato un potere intimidatorio nei confronti dei produttori agricoli, praticamente costretti a consegnare la merce ai vertici dell'azienda La Fenice, sotto il controllo ... Leggi su agi (Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - II giudici della Corte di Assise di Siracusa hanno emesso le condanne, per170di, nei confronti di 16 imputati accusati di far parte delGiuliano diche controllava il mercato ortofrutticolo con le intimidazioni e gestiva un traffico di droga. Si tratta del processo scaturito dall'operazione “Araba Fenice”, l'inchiesta dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania (sostituto Alessandro Sorrentino) e degli agenti della Squadra mobile di Siracusa, culminata nel luglio del 2018 con l'arresto di 19 persone che, secondo la tesi degli inquirenti, avrebbero esercitato un potere intimidatorio nei confronti dei produttori agricoli, praticamente costretti a consegnare la merce ai vertici dell'azienda La Fenice, sotto il controllo ...

