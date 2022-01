Classifica ATP, Matteo Berrettini settimo e Jannik Sinner decimo. I punti degli Australian Open 2021 verranno scartati il 21 febbraio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nonostante sia stato rilasciato soltanto questa notte il ranking ATP aggiornato, i primi risultati degli Australian Open 2022 di tennis hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nella top ten, dato che chi difende i punti del torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022. Ranking al 17.01.20221 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540 5 Rafael Nadal (Spagna) 4875 6 Andrey Rublev (Russia) 47857 Matteo Berrettini (Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810 Jannik Sinner (Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 Al contrario, chi difende i punti conquistati nel 2021, quando ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) Nonostante sia stato rilasciato soltanto questa notte il ranking ATP aggiornato, i primi risultati2022 di tennis hanno già iniziato a far cambiare gli equilibri nella top ten, dato che chi difende idel torneo giocato nel 2020 li scarterà il 31 gennaio 2022. Ranking al 17.01.20221 Novak Djokovic (Serbia) 11015 2 Daniil Medvedev (Russia) 8935 3 Alexander Zverev (Germania) 7970 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6540 5 Rafael Nadal (Spagna) 4875 6 Andrey Rublev (Russia) 47857(Italia) 4568 8 Casper Ruud (Norvegia) 4155 9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 360810(Italia) 339011 Hubert Hurkacz (Polonia) 3336 Al contrario, chi difende iconquistati nel, quando ...

