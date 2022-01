Calciomercato Sampdoria, è fatta: pezzo grosso per Giampaolo (Di martedì 18 gennaio 2022) La Sampdoria è pronta ad accogliere Marco Giampaolo con un colpo a centrocampo: in chiusura l’operazione per dare qualità alla mediana La Sampdoria ha scelto di chiamare in panchina Marco Giampaolo per sostituire Roberto D’Aversa. Il tecnico però non sarà in panchina nel prossimo match. Come anticipato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, domani dovrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 18 gennaio 2022) Laè pronta ad accogliere Marcocon un colpo a centrocampo: in chiusura l’operazione per dare qualità alla mediana Laha scelto di chiamare in panchina Marcoper sostituire Roberto D’Aversa. Il tecnico però non sarà in panchina nel prossimo match. Come anticipato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, domani dovrebbe Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sampdoria, in arrivo #Sensi in prestito secco dall'@Inter - Gazzetta_it : La Samp saluta (anche) D'Aversa: tornerà Giampaolo - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SAMPDORIA, FATTA PER L'ARRIVO DI SENSI è il primo rinforzo per Marco Giampaolo #SkySport… - sportli26181512 : Sampdoria, fatta per Sensi: arriva in prestito dall'Inter. Le news di calciomercato: Il giocatore ha dato l'ok defi… - serieAnews_com : ?? #Sampdoria, primo regalo per #Giampaolo ?? Dall'#Inter arriva Stefano #Sensi -