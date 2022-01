Atalanta-Inter 0-0, Handanovic paratutto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si ferma a quota otto la serie di vittorie di fila in campionato di Inzaghi: 0-0 a Bergamo nonostante le tante chance nel corso del match. Musso è super su Sanchez nel primo tempo. Nella ripresa è invece eccezionale Handanovic in uscita su Pessina. Grande salvataggio di Pezzella su Darmian, chance anche per Dzeko, Vidal e D'Ambrosio nel finale, così come per Pasalic e Muriel. Portieri protagonisti.Inzaghi primo a +2 sul Milan a parità di partite giocate (coi rossoneri in campo lunedì). Gasp a quota 42 puntiSoddisfatto Gasperini: "Abbiamo fatto un ottima gara, alla pari contro una grande squadra come l'Inter. Loro ci aspettavano bassi giocando molto col portiere, ma globalmente abbiamo fatto bene. Nel finale hanno messo due attaccanti freschi, a dimostrazione che pochi attaccanti giocano 90 minuti. Muriel ha fatto una grande partita come i suoi compagni ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si ferma a quota otto la serie di vittorie di fila in campionato di Inzaghi: 0-0 a Bergamo nonostante le tante chance nel corso del match. Musso è super su Sanchez nel primo tempo. Nella ripresa è invece eccezionalein uscita su Pessina. Grande salvataggio di Pezzella su Darmian, chance anche per Dzeko, Vidal e D'Ambrosio nel finale, così come per Pasalic e Muriel. Portieri protagonisti.Inzaghi primo a +2 sul Milan a parità di partite giocate (coi rossoneri in campo lunedì). Gasp a quota 42 puntiSoddisfatto Gasperini: "Abbiamo fatto un ottima gara, alla pari contro una grande squadra come l'. Loro ci aspettavano bassi giocando molto col portiere, ma globalmente abbiamo fatto bene. Nel finale hanno messo due attaccanti freschi, a dimostrazione che pochi attaccanti giocano 90 minuti. Muriel ha fatto una grande partita come i suoi compagni ...

