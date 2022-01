Venezia Empoli LIVE 0-0: partita accesa, ma il risultato non si sblocca (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Penzo, Venezia e Empoli si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Venezia Empoli 0-0 MOVIOLA 1? – Inizia il match. 3? – Si fa vedere l’Empoli. Angolo sul quale arriva di testa Ismajli. Blocca Lezzerini. 9? – Ammonito Bajrami. Il fantasista dell’Empoli sanzionato per gioco pericoloso su Ceccaroni. 10? – Ammonito anche Cuisance. Un giallo per parte in pochi minuti. 13? – Occasione Empoli! Ancora pericolosi gli azzurri da angolo, ma Lezzerini è reattivo sulla bella ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronacaAllo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? – Inizia il match. 3? – Si fa vedere l’. Angolo sul quale arriva di testa Ismajli. Blocca Lezzerini. 9? – Ammonito Bajrami. Il fantasista dell’sanzionato per gioco pericoloso su Ceccaroni. 10? – Ammonito anche Cuisance. Un giallo per parte in pochi minuti. 13? – Occasione! Ancora pericolosi gli azzurri da angolo, ma Lezzerini è reattivo sulla bella ...

