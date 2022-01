Roma Cagliari 1-0 LIVE: S.Oliveira porta i giallorossi in vantaggio – INTERVALLO (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Roma e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Roma e Cagliari si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Roma Cagliari 1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle 18 3? RIGORE PER LA Roma – Imbucata di OLIVEira per Zaniolo, Carboni entra in scivolata con l’attaccante della Roma che finisce a terra: l’arbitro indica il dischetto 4? IL VAR ANNULLA IL RIGORE – Dopo l’ausilio del Var l’arbitro vede il tocco sulla palla di Carboni e toglie il rigore. 13? Occasione Abraham – Cross di Maitland-Niles su cui arriva l’attaccante ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA Fischio d’inizio alle 18 3? RIGORE PER LA– Imbucata di Oira per Zaniolo, Carboni entra in scivolata con l’attaccante dellache finisce a terra: l’arbitro indica il dischetto 4? IL VAR ANNULLA IL RIGORE – Dopo l’ausilio del Var l’arbitro vede il tocco sulla palla di Carboni e toglie il rigore. 13? Occasione Abraham – Cross di Maitland-Niles su cui arriva l’attaccante ...

