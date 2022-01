Montagnier a Milano: "I vaccini? Un crimine" (Di domenica 16 gennaio 2022) Il virologo francese premio Nobel invitato nella piazza No vax dall'ex grillino Paragone aizza i negazionisti contro Draghi e Macron di NICOLA PALMA Articolo Melandri choc: "Ho preso il Covid apposta". Leggi su quotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Il virologo francese premio Nobel invitato nella piazza No vax dall'ex grillino Paragone aizza i negazionisti contro Draghi e Macron di NICOLA PALMA Articolo Melandri choc: "Ho preso il Covid apposta".

Advertising

DavidPuente : Le teorie infondate del Nobel Montagnier durante l'evento No Green pass di Milano (dagli antibiotici e i batteri ai… - petergomezblog : No vax di nuovo in piazza: in 5mila a Roma. A Milano interviene anche Montagnier: “I non vaccinati salveranno l’uma… - Corriere : No green pass, 2 mila a Milano per Montagnier e Melandri: «Sieri assassini» - ierogamos : RT @liliaragnar: Sotto il mio tweet di #Montagnier, sto bloccando commenti insulsi io trovo commovente la FORZA di questo PREMIO NOBEL per… - g_hajnal : RT @RadioGenova: Milano, premio Nobel Luc Montagnier:'Questo vaccino non protegge assolutamente, è riconosciuto da tutti, anzi, favorisce a… -